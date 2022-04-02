Barış gayretlerini İstanbul’da taçlandıralım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantının olumlu ve yapıcı geçmesinin, barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi. Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.Başkan Erdoğan önceki gün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşmüştü.Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'la da telefonla görüştü. Herzog'un Türkiye ziyaretiyle ilişkilerde yakalanan ivmenin sürmesini arzu ettiklerini belirten Erdoğan, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.İsrail'in farklı şehirlerinde yaşanan menfur terör saldırılarını da kınayan Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi. Erdoğan, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurguladı.Erdoğan, Herzog ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Herzog da Ramazan nedeniyle Erdoğan'a tebriklerini iletti.Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Altunizade'deki Hz. Ali Camisi'nden çıkışında Ukrayna-Rusya krizini sonlandırmak için yürütülen barış diplomasisi çalışmalarına dair önemli mesajlar verdi.Eğer İstanbul'da iki lideri ağırlar ve böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirilebilirsek, bunun neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmeyi sağlarsak Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyarız. Önce altyapıda ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakat ve bunun getirisiyle artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılmasını ve liderlerin görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki tarih belirler ve bu zirveyi gerçekleştiririz.Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir çalışma ve takip içerisinde. Sıkıntı söz konusu değil ama tedbiri elden bırakmayacağız.