Bir kahve eşliğinde sohbeti ihmal etmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programı kapsamında 25 eserin açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Sevgili gençler, biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçirdik. Millet Kütüphanemiz gece gündüz gençlerimize ve araştırmacılarımıza hizmet veriyor. Belediyelerimizin açtıkları kütüphaneleri, gençlik merkezlerini, atölyeleri, kursları, bu büyük kültür ve medeniyet hamlesinin mahallelere kadar yayılan kılcal damarları olarak görüyorum. Rami Kışlası'nı restore ederek çok daha büyük kapasiteli bir kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracağız.Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunları, en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçirerek çözeceğiz.Gençlerimizin internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, kâğıda basılı kitapları çantanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkânların, diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz.Her ne kadar tam tersi gösterilmeye çalışılsa da araştırmalara göre Türkiye'de hem kişi başına basılan kitap sayısı hem de kitap okuma oranı giderek yükseldi. Gençliğimde herkesin rahatça ulaşabileceği, istifade edebileceği güzel kütüphaneler ve spor merkezleri yoktu. Nereyi bulursak orada ders çalışarak okul hayatımızı sürdürdük. Üstelik yokluklara ilave olarak bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı.Fatih Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 13 kütüphane ile aralarında gençlik, spor ve bilim merkezlerinin de olduğu 25 eserin açılışını yapıyoruz. Kütüphaneler bünyelerindeki 150 bin kitapla toplam 1800 kişiye hizmet verecek kapasitede. Her ay 120 bin öğrenciye hizmet sunuyor. Tamamı da salgın döneminde hazırlandı. Hamdediyoruz. Zira Kuran-ı Kerim 'oku' emri ilahisiyle başlıyor. Fatih Belediyesi'nin hizmetleri sadece bununla sınırlı değil. Zeyrek Akademi bünyesinde fotoğrafçılıktan Osmanlı Türkçesi ve minyatür okumalarına kadar geniş bir alanda hizmet veriliyor. 'Medrese Davutpaşa' lisansüstü ve doktora öğrencilerinin hizmetinde. Bilim Fatih'te ise içindeki atölyeleriyle bugüne kadar 33 bin öğrencimizin ufkunu açacak faaliyetler icra edildi. Bunların yanında spor merkezleriyle gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri altyapı sunuldu. Tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise 25 eserin açılışını yaptıklarını söyleyerek "Hizmetlerimizin tüm kesimlere ulaşmasına hassasiyet gösteriyoruz. İstanbul'un kalbi Fatih, tarih boyunca bir ilim, kültür ve kütüphaneler diyarı olarak bilinir" diye konuştu.Başkan Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın (bugün) ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da paylaşımında şunları kaydetti: "Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir. Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum."