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Giriş Tarihi: 2.4.2022 22:16

İzmirli asteğmen Hakkari’de şehit düştü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmirli asteğmen Hakkari’de şehit düştü

İzmirli Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen (25) Hakkari’de arama- tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek hayatını kaybetti. Kupşen’in acı haberi Buca’daki baba ocağına ulaştı.

Samanlı Hudut Birliğinde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, geçen perşembe günü Hacıbey Çayı civarında düzenlenen arama- tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip çaya düştü.

Kupşen'i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, bugün, Kupşen'in cansız bedenine ulaştı. Şehit Kupşen'in acı haberi, İzmir'in Buca ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüğü öğrenilen Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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İzmirli asteğmen Hakkari’de şehit düştü
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