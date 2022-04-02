Maltepe’de orman yangını

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Maltepe Başibüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alanda çıkan yangın, Maltepe ve Ataşehir'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.