Mansur Yavaş’ın 3 yıllık karnesi! Mansur Yavaş’ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar

3 MİLYAR 45 MİLYON LİRA NEREYE HARCANDI?

Mansur Yavaş, meclis toplantılarında "Ankara'ya hizmet edeceğim" iddiasında bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma talep etti. CHP'li yönetim kaynak oluşturmak için meclisten borçlanma yetkisi istedi. Muhalefet hizmet aksamasın diye yetkiyi verdi. Ancak krediler halka yansımadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Paraların nereye harcandığı merak ediliyor.

EKMEĞİN FİYATINA YÜZDE 185,71 ZAM

Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 4 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi.

AK PARTİ DÖNEMİ:

31 Mart 2019: 70 kuruş

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:

7 Ocak 2020: 90 kuruş

1 Temmuz 2020: 1 lira

4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş

2 Mart 2022: 2 lira