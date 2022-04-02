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Giriş Tarihi: 2.4.2022 10:58

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kandil’de 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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