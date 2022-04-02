PKK’nın kalbine SİHA ile operasyon! Araçla harekât halindeki 4 terörist SİHA’nın nokta atışıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde teröristlerin temizlenerek güvenlik bölgeler oluşturulması amacıyla başlatılan hava destekli kara operasyonları devam ediyor. Kuzey Irak'ta 'Pençe-Şimşek ve 'Pençe-Yıldırım' harekâtıyla ağır darbe alan PKK'ya bir operasyonda Kandil'de gerçekleştirildi. Alınan istihbarat üzerine bir grup teröristin araçla Kandil bölgesinde harekât halinde olduğu belirlendi.
Bunun üzerine bölgede yer alan İnsansız Hava Aracı Harekât Üssü'nden bir adeta SİHA havalandı. Kandil bölgesinde görüntülenen araç SİHA tarafından bir takibe alındı. Ardından SİHA tarafından nokta atışıyla vuruldu. Hava harekâtının ardından bölgede gerçekleştirilen keşif ve gözetleme sonucu araçta bulunan 4 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirlendi.
İran-Irak sınırında terör örgütü tepe yöneticilerinin de barındığı Kandil'deki hava harekâtıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/Qwz9ER09Ax
SURİYE'DE PKK/YPG'YE SİHA OPERASYONU
Bu arada, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tirbespiye beldesi Hasude köyünde PKK/YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu araca SİHA tarafından operasyon gerçekleştirildi. SİHA'nın nokta atışı yaptığı operasyonda, araçta 1 PKK/YPG'li etkisiz hale getirilirken, 2'sinin ise ağır yaralandığı belirtildi.