PKK’nın kalbine SİHA ile operasyon! Araçla harekât halindeki 4 terörist SİHA’nın nokta atışıyla vuruldu

İran-Irak sınırında terör örgütü tepe yöneticilerinin de barındığı Kandil'deki hava harekâtıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edecektir" denildi.

SURİYE'DE PKK/YPG'YE SİHA OPERASYONU

Bu arada, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tirbespiye beldesi Hasude köyünde PKK/YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu araca SİHA tarafından operasyon gerçekleştirildi. SİHA'nın nokta atışı yaptığı operasyonda, araçta 1 PKK/YPG'li etkisiz hale getirilirken, 2'sinin ise ağır yaralandığı belirtildi.