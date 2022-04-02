Şanlıurfa’da terör operasyonu 6 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü:'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, 4 Nisan'da Terör Örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kutlandığı doğum günü öncesinde kent merkezi, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 1'i propagandadan, 5 kişi ise örgüt üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler eşliğinde hastaneye getirilen şüpheliler, burada sağlık kontrolünden geçirilerek sonra ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.