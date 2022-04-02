Türkiye’nin İlk Ağır Sanayi Kuruluşu 85 yıldır ülke ekonomisine katkı veriyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları ile 3 Nisan 1937 de temelleri atılan Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan, fabrika yapan fabrika olarak anılan Karabük Demir Çelik İşletmeleri(KARDEMİR) 85 yıldır hem iş hem de aş kapısı olurken, yaptığı yatırımlarla ülkemize döviz girdisi sağlıyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan yardımcısı ve KARDEMİR yönetim kurulu üyesi Alparslan Bayraktar ülkemize katma değer katan ve bir çok sanayi kuruluşuna yerli ve milli üretimlerde katkı veren bu kuruluşa gözümüz gibi bakılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin ilk ve öncü sanayi kuruluşu şirketimiz Kardemir A.Ş., tamamlanan sertifikasyon süreçleri ve gün geçtikte gelişen üretim kabiliyetleri ile birlikte yurt içi ve yurt dışı tedarikçisi oluyor. Türkiye gibi sanayisi güçlü, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha öne çıkacağı döneme doğru gidiyoruz. 2021 yılında dünya ham çelik üretiminde yüzde3,7'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Dünyanın yedinci büyük çelik üreticisi olan Türkiye ise yüzde 12,7'lik artış oranı ve 40,4 milyon tonluk üretimiyle tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaştı. KARDEMİR olarak ülkemizdeki bu üretime, 2 milyon 439 bin tonluk katkı sunduk."

TÜRKİYE'NİN TEK DEMİRYOLU TEKERLİĞİ ÜRETİCİYİZ

Yönetim kurulu başkanı Dr. Bayraktar Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu rayı ve tekerliği üreticisi olduklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk ve tek, bölgenin ise sayılı Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi'ne sahip şirketimiz, Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki alıcılar ile varmış olduğu anlaşma sonucu 30.000 adet yük vagonu tekerleği ihraç edecek. 2021 yılında yerli yük vagonu tekerleği ihtiyaçlarının tamamını karşılayarak ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandıran şirketimiz, milli servetimizin yurtdışına çıkmasını engellerken ihracatları ile de döviz girdisine katkı sağlamaktadır. Yıllık 200.000 adet demiryolu tekerleği üretim kapasitesine sahip fabrikamız, tamamladığı sertifikasyon süreçleri ile başta Avrupa pazarı olmak üzere demiryolu taşımacılığında kullanılabilecek yük vagonu tekerleklerini dünyaya ihraç edebilme yeterliliklerine sahip olmuştur. 2022 yılında AB Bölgesi'ne başlayacak olan ihracat sevkiyatlarımız sayesinde, şirketimizin ve ülkemizin üretim gücünü Avrupa'ya tanıtırken bir yandan da ülke ekonomimize katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Sadece demiryolu tekerleğinde değil, sahip olduğumuz ve Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan demiryolu rayı, ağır profil ve 5,5-56 mm kangal ile demir ve çelik alanında ithalat ile mücadele etmeye devam ederken, ihracat ve pazarlama çalışmalarımız ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca ilk ve tek demiryolu rayı üreticisi şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) en büyük tedarikçisi olmasının yanı sıra demiryolu ulaşımına sahip belediyelerin de demiryolu rayı tedarikini sağlamaktadır. Yerli tedarikle birlikte yurtdışı demiryolları ağında da adından söz ettiren şirketimiz, Afganistan'a ilk demiryolu rayı ihracatını başlattı. 72 metreye kadar demiryolu rayı üretimi için yatırımı gerçekleştirilen Ray ve Profil haddehanemiz, aynı zamanda da ülkemizin tek ağır profil üreticisi konumundadır. Yatırımın gerçekleştiği 2007 yılından bu zamana kadar 1.446.787 ton ray üretimi gerçekleştiren haddehanemizin bu üretimi 12.669 kilometrelik demiryolu hattına tekabül etmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığında dünyanın en yaygın ve en az maliyetli sistemlerinden biri olan demiryollarına, rayın yanı sıra, demiryolu tekerleği de üreten şirketimiz, ülkemizin ilk ve tek bölgenin ise sayılı demiryolu tekerleği üretim tesisine de sahiptir. Raylı ulaşımlara ray, tekerlek ve bağlantı elemanları gibi kritik ürünler tedarik eden şirketimiz, ihracat ağının her geçen gün genişlemesi ile milli ekonomiye döviz girdisi sağlamaya devam edecektir.2020 yılında 586.781.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 196.445 konutun ihtiyacına eş değer bir elektrik üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece şirketimiz için değil ülkemiz için de milli bir mesele olan enerji üretimi ve tüketiminde, şu an için şirketimizde geldiğimiz nokta gurur vericidir. İhtiyaç duyduğu elektriği kendi imkânlarıyla ve özverisiyle üretme konusunda alışılagelmiş bir kültüre sahip şirketimiz, demir ve çelik üretim sürecinde ortaya çıkan gazları dönüştürerek/kullanarak ve ulusal şebekeye ihtiyaç duymayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır."

ÜLKEMİZE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYORUZ

Bayraktar, "Pandeminin iş dünyasında, gerek iş gücü, gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarımızdaki zor şartlara rağmen, Kardemir A.Ş. olarak belirlediğimiz hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çerçevede 23/12/2020 tarihi itibari ile 2,5 Milyon Ton sıvı çelik üretim hedefimizi aşarak yıllık üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelere yaptığımız ihracatların yanı sıra Güney Amerika'yı da ihracat rotamıza ekledik. Bu bağlamda Brezilya'ya ilk kez gerçekleştirdiğimiz kangal ihracatımız kapsamında yüklenen konteynerler yola çıktı. Yıllar içinde yaptığı yatırımların ve ürün geliştirme çalışmalarının meyvesini toplayan şirketimiz, katma değeri yüksek çelik üretimine vereceği ağırlıklar ile ihracat rakamlarını yükseltmeyi ve ülkemize olan döviz girdisine katkı sağlamayı hedeflemektedir."

2021 yılında da başta çevre yatırımları olmak üzere yaklaşık 424 Milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu yatırımlarının büyük çoğunluğu Türk mühendisi ve işçisi ile gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.