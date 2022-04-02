“Zeydan Karalar şov yapmasın hizmet etmeye baksın”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı; Adana Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine şehir içi trafiğini rahatlatmak için otoyoldan Türkmenbaşı Bulvarı'na bağlantı yapılmak üzere kuruma talepte bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Belediyenin talebi uygun bulunmuş ancak trafik güvenliği açısından kavşağın yapılması, Kasım Ener bağlantısı, Tellidere bağlantısı ve Mavi Bulvar bağlantılarının kapatılması Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kurumumuzca protokol ile onaylanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, kavşak inşaatının tamamlanması neticesinde ilgili otoyol bağlantılarının protokolde belirtildiği şekilde trafik güvenliği için kapatıldığına işaret edildi. Büyükşehir Belediyesinin, şehrin gelişimi ve imar durumu gibi konuları değerlendirerek alternatif üretmesi gerektiği, mutabık kalınan konuların kamuoyuna söz konusu belediye tarafından yanlış aksettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan açıklamalarla kamuoyu yanıltılmaktadır. Düzenleme, vatandaşlarımızın trafik güvenliği için yapılmış teknik bir uygulamadır. Vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak ihtiyaçlara çözüm konusunda Genel Müdürlüğümüz çalışma yapmaya devam etmektedir."

ADANALILARA HİZMET YAPSIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarieroğlu ise, "Adana'nın en büyük sorunu Büyükşehir Belediye Başkanının iş değil şov derdinde olmasıdır. Trafik güvenliğiyle ilgili teknik sürecin aşılması için çözüm üretmek yerine kamuoyu yine yanıltılmıştır. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için çözüm konusunda karayolları çalışmaktadır. Zeydan Karalar şovu bıraksın Adanalılara hizmet yapsın" diye konuştu.

GECE 03.00'TE KAPATTI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla bağlantı yolları gece 03.00'te görevliler tarafından kapatıldı. Gece gürültüye uyanan vatandaşlar, "Bu ne acele? İnsan yatanlara saygı gösterir. Gündüz neden yapmadın?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, yaşanan trafik sıkışıklığını drone ile çektirip sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımızın dikkatine! Türkmenbaşı otoyol bağlantısı açıldı ancak önceki dönem yapılan protokol gereği Kasım Ener - Alparslan Türkeş ve Tellidere - Mavi Bulvar otoyol bağlantıları bugün Karayolları tarafından kapatıldı" paylaşımda bulundu. Bu mesaj da vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.