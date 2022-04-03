2023’ten sonra bambaşka bir döneme gireceğiz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit ailelerine verdi. İftar sonrası konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüze sahip çıkmanın onurumuzu muhafaza etmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Unutulmamalıdır ki vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir. Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine sahip millet olarak kendimizi asla bu duruma düşürmedik ve düşürmeyeceğiz.Türkiye özellikle son 10 yıldır güneyinde ve kuzeyinde sergilenen senaryoların hepsine maruz kalmış bir ülkedir. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunların hepsini de birer birer bozduk.İnşallah ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Öncelikle sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki tüm vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin şekilde huzur içinde hayat sürdürmektedir. Dünya işsizlik tehdidiyle kıvranırken, biz istihdam ve üretimle hedeflerimize doğru ilerliyoruz.İnşallah 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunun, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.