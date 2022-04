Doğu’nun kapısına yakışan eser

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevreyolu Projesi'nde 1. etabın açılış törenine video konferansla hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yadigârı, Cumhuriyet'in gözbebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız 26 km'lik kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır. Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkânı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum.Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karışında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk, geçmişin ihmallerini telafi ettik. Her alanda olduğu gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik.Türkiye'yi sosyal fay hatlarını harekete geçirip, darbe girişimiyle karanlık senaryoların içine çekmeye çalıştılar. Bu oyunların hepsini bozarak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik. Fahiş fiyat koyanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimden bize güvenmesini istiyorum.3 kuruş fazla kazanmak için milletin aşına göz dikenler, aslında en büyük zararı kendine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindedir. Bunların etiketlere yansımasını kısa sürede göreceğiz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikene acımayacağız.Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımızı elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız gereken günlerdir. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız.DOĞU Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevreyolunun birinci etabı, Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevreyoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salımı 19 bin 173 ton azaltılacak. Malatya, Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergâhında, kara, hava ve demiryolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bulunuyor.Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehirde, mevcut Akçadağ- Darende-Gölbaşı ayrımından Pütürge ayrımına kadar uzanarak şehir geçişini sağlayan 35.5 kilometrelik kesim, Malatya'nın şehir içi ve şehirler arası trafiğine hizmet veriyor. Köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen ve yoğun trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevreyolu hayata geçirildi. Malatya çevreyolunun, ana aksı 44.8 kilometre, Akçadağ bağlantı yolu 8.7 kilometre olmak üzere toplam uzunluğu 53.5 kilometreye ulaşıyor. Projede 13 kavşak köprüsü, 5 altgeçit köprüsü, 3 demiryolu köprüsü ve 4 hidrolik köprü olmak üzere toplam 2 bin 166 metrelik 25 köprü bulunuyor. Proje güzergâhı Malatya-Gölbaşı ayrımı- Darende Kavşağı'ndan başlayıp doğu istikametine yöneliyor ve Elazığ-Malatya ayrımı-Pütürge Kavşağı'nda sona eriyor. Ayrıca Malatya-Darende ayrımı-Akçadağ Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yolu 8.7'nci kilometrede anayola katılıyor. Açılışı yapılacak birinci kısım kapsamında, 17.4 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı-Sivas ayrımı kesimi ile 8.7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26.1 kilometrelik yol kesimi tamamlandı. Bu kesimde toplam 1244 metrelik 10 köprü imalatı gerçekleştirildi. Böylece Sivas yolu ayrımı noktasına kadar trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kalan kesimde çalışmalar devam ediyor. Çevreyolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiği şehir dışına alınacak ve Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlatılacak, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak.TARİHİKral ve İpek Yolu güzergâhında, kara, hava ve demiryolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla Doğu Anadolu'nun giriş kapısı olarak kabul edilen Malatya'da 1'inci etabı açılan çevreyolu Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Şırnak, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli, Erzurum, Şanlıurfa, Kars ve Bitlis olmak üzere 16 il için lojistik açıdan önemli bir yere sahip geçiş noktası olacak. Ayrıca kuzeyde Sivas, batıda Kayseri, güneyde Adıyaman'a bağlantı sağlayacak.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yol açılışı için gittiği Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, havalimanında Malatya Valisi Aydın Baruş ve il protokolünce karşılandı. Daha sonra Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatına geçen Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili brifing aldı. İnşaatta inceleme yapan Karaismailoğlu, şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Karaismailoğlu, öğle namazını onarımı yeni tamamlanan tarihi Yeni Cami'de kıldıktan sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.