Karar’ın ve birçok gazetenin “İBB engelleniyor” algısı çöktü! İşte o belge!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan etkinliği yapmasına İstanbul Valiliği tarafından izin verilmediğine yönelik dün basında çıkan haberlerde sadece İBB'ye izin verilmemiş gibi bir algı yapıldı.

ALGI YAPTILAR

Birgün Gazetesi, "AKP'nin yıllar boyunca Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı ramazan etkinlikleri, şimdi engellendi. İstanbul Valiliği, İBB'nin ramazan ayı etkinliklerini yasakladı" derken, Cumhuriyet Gazetesi de aynı şekilde sadece İBB'ye yasak getirilmiş gibi lanse etti. Bunun gibi birçok muhalif gazetede aynı şekilde yasağın İBB'ye yönelik olduğuna dair haberler yaptı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI DA RET EDİLMİŞ!

İstanbul Valiliği ise çıkan haberlerin ardından bir açıklama yayınlayarak İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararının iletildiği, bu kararda Sultanahmet Meydanı'nda sadece İBB'ye değil, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kitap ve Kültür Fuarı" düzenleme talebinin de ret edildiği kaydedildi.

KARAR, "İBB ENGELLENİYOR" ALGISI YAPTI!

Karar Gazetesi ise yapılan açıklamalara rağmen bugün "İBB'ye şimdi de Ramazan yasağı. Sırada ne var" manşetiyle çıktı. İstanbul Valiliği tarafından Ramazan etkinliğiyle ilgili sadece İBB'ye izin verilmemiş gibi bir algı yapan Karar, İBB'ye Ramazan etkinliği dolayısıyla da baskı yapıldığını iddia ederek "Tekrarlanan 2019 seçimleri sonrası İBB'ye yönelik başlatılan 'tam saha baskı' üç yıldır devam ediyor" dedi. Karar manşetinde gerçek dışı ifadeler kullanarak şu cümlelere yer verdi:

"Ankara'nın İstanbul'u sıkıştırma' hamleleri vatandaşı cezalandırma boyutuna ulaştı. Trafiği rahatlatmaya yönelik taksi projesi 13 kez reddedilen, enerji maliyetlerini kaldıramaz hale gelen, İETT VE İSKİ'nin fiyat artırmasına izin verilmeyen bünyesindeki kültür varlıkları bir bir elinden alınan İBB'ye dönük son adım, Sultanahmet'te yıllardır yapılan Ramazan etkinliğinin engellenmesi oldu."

İSTANBUL VALİLİĞİ: "İBB VE TÜRKİYE DİYANET VAKFI TALEP ETTİ"

İstanbul Valiliği'nin açıklamasının tümünde ise "Basında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe Valiliğimizce izin verilmediği" yönündeki haberler nedeniyle, aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca "Kitap ve Kültür Fuarı" düzenleme talebinde bulunulmuştur" denildi.

İKİ BAŞVURUNUN DA UYGUN OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Valiliği İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talebi sonrasında konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talebin Valilikçe İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletildiği belirtildi

Valilik, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazısında şunların yazdığını aktardı:

"Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; "Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle UYGUN OLMADIĞINA karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği" bildirilmiştir."

VALİLİK TARAFINDAN HERHANGİ BİR YASAKLAMA KARARI YOK!

İstanbul Valiliği'nin izin vermediğine dair iddialara ise Valilik yalanladı ve şöyle bir açıklama yaptı: "Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir."

BELGEYİ PAYLAŞTI. FATİH BELEDİYESİ'NİN 2020 YILINDA TALEBİ DE RET EDİLMİŞ!

Öte yandan Fatih Belediye Başkanlığı, Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan etkinliklerine yönelik belediyenin adının bazı basın yayın organlarında belirtildiği ifade edilerek "Bazı basın yayın mecralarında, Sultanahmet Meydanı'nda İBB tarafından yapılması düşünülen Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesi'nin etkinliklerine ise izin verildiği açıklamaları ve yorumlarının yer aldığı görülmüştür" denildi.



Fatih Belediyesi, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Şubat 2020 tarihindeki belgeyi paylaştı:

"Fatih Belediyesi olarak, 15 Mart 2020-15 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, kaybolan mesleklerin duyurulacağı "Zanaat 2020 Projesi"nin Sultanahmet ve Eminönü Meydanlarında kurulacak stantlarda halkımıza duyurulması için yaptığımız başvuru üzerine; İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Şubat 2020 tarihinde, Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında olduğu, Eminönü Yeni Cami Meydanı çevresinde korunması gerekli anıt eserlerin görünürlüğünü olumsuz etkilemesi, yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına erişimin kısıtlanması vb. nedenlerle meydana stant ve sahne kurulmasının uygun olmadığına" kararını verilmiştir. Kararda da açıkça görüleceği gibi, Koruma Kurulu İstanbul'umuz ve ilçemizdeki tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bu önemli kararına aykırılık teşkil edecek, herhangi bir etkinlik düzenlenmemiş, önümüzdeki dönemde de böyle bir planlamamızın bulunmadığını da belirtmek isteriz."