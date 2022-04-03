Muhtarların ziyaret ettiği isimlerden biri de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç oldu. Ancak Özkoç, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan muhtarlara hakaret etti. Özkoç'unmuhtarlara "Siz sarayın muhtarlarısınız. Emri saraydan alıyorsunuz. Neden! Toplanıp yürüyüş yapmıyorsunuz! Neden saraydakine itaat ediyorsunuz" diyerek hakaret ettiği, hatta muhtarları odasına almadığı belirtildi.

ÖZÜR DİLEMELİDİR

SABAH'a konuşan Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, Engin Özkoç'un tüm muhtarlara hakaret ettiğini söyledi. Karakülah ''Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarların ödeneklerinin asgari ücretle aynı seviyede olacağının müjdesini vermesi üzerine biz muhtarlar tüm gruplara giderek teşekkür etmek istedik.



Ancak Özkoç muhtarlara; 'Siz sarayın muhtarlarısınız' diyerek biz muhtarları alenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kışkırtma ve ayaklanmaya teşvik etmiştir.Konfederasyon başkanımızın bu üsluba tepkisinden sonra orayı terk etmiştir. Muhtarlık kurumu bu ülkenin mihenk taşlarıdır. Muhtarlık bir yönü ile devleti bir yönü ile halkı temsil eder. Kimse bizi ayrıştırmadan yaftalamadan siyasi bir bağımızın olmadığını ifade etmek isterim'' dedi.