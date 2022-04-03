PKK’nın kalbine SİHA ile operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kandil'e yönelik nokta operasyonda 4 terörist öldürüldü. Alınan istihbarat sonrası SİHA ile gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin araç içinde hedef alındığı öğrenildi. Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tirbespiye beldesi Hasude köyünde PKK/YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu araca SİHA tarafından operasyon gerçekleştirildi. SİHA'nın nokta atışı yaptığı operasyonda, araçta 1 PKK/ YPG'li etkisiz hale getirilirken, 2'sinin ise ağır yaralandığı belirtildi.