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Giriş Tarihi: 3.4.2022

PKK’nın kalbine SİHA ile operasyon

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın kalbine SİHA ile operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kandil'e yönelik nokta operasyonda 4 terörist öldürüldü. Alınan istihbarat sonrası SİHA ile gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin araç içinde hedef alındığı öğrenildi. Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tirbespiye beldesi Hasude köyünde PKK/YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu araca SİHA tarafından operasyon gerçekleştirildi. SİHA'nın nokta atışı yaptığı operasyonda, araçta 1 PKK/ YPG'li etkisiz hale getirilirken, 2'sinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
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PKK’nın kalbine SİHA ile operasyon
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