Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'e bırakılan mayınların yarattığı tehdidi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda görülen mayın, SAS timleri tarafından başarılı bir şekilde imha edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edilme anlarını paylaştı. İşte o anlar...
İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
MSB o görüntüleri paylaştı! Karadeniz'den İstanbul'a gelen mayınlar böyle imha edildi | Video
İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.
BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE İMHA EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı.