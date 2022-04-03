Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE İMHA EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı.