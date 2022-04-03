‘Türkiye, NATO için çok özel’

Rusya ve Ukrayna'nın bir siyasi diplomatikçözüm bulmasına yardımcı olmakistiyoruz. Bu çabalarımız pek çokmüttefik tarafından da fark edilmişdurumda. Konunun sulhe,bir makul çözüme götürülmesiiçin Türkiye gibi kolaylaştırıcırol oynayabilecek bir müttefikinbulunması aslında ittifak içinbir değer. Türkiye, NATO içindeen fazla ağırlığa sahip olan müttefiklerdenbiri. 70 yıldır ittifaktaki sorumluluklarınıda, yükümlülüklerini deyerine getirmiş bir ülke. Bizim zamanındamüttefiklerimize yaptığımız uyarılarınSuriye'de olsun, Libya'da olsun, DoğuAkdeniz'de olsun, Balkanlar'da olsun nekadar isabetli ve zamanlıca olduğuşimdi daha iyi görülüyor. Sadeceçok kritik, çok büyük jeostratejik,jeopolitik öneme sahip kendicoğrafyasındaki varlığı bir yanaTürkiye'nin geniş bölgesindekinüfuzu da tamamen o bölgedebarışa, istikrara, güvenliğe yönelikbir mevcudiyet ve tesirdir. Türkiyeittifak içinde, bölgede ve dünyada çoközel bir konumda.