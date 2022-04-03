‘Türkiye, NATO için çok özel’

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk:
Rusya ve Ukrayna'nın bir siyasi diplomatik
çözüm bulmasına yardımcı olmak
istiyoruz. Bu çabalarımız pek çok
müttefik tarafından da fark edilmiş
durumda. Konunun sulhe,
bir makul çözüme götürülmesi
için Türkiye gibi kolaylaştırıcı
rol oynayabilecek bir müttefikin
bulunması aslında ittifak için
bir değer. Türkiye, NATO içinde
en fazla ağırlığa sahip olan müttefiklerden
biri. 70 yıldır ittifaktaki sorumluluklarını
da, yükümlülüklerini de
yerine getirmiş bir ülke. Bizim zamanında
müttefiklerimize yaptığımız uyarıların
Suriye'de olsun, Libya'da olsun, Doğu
Akdeniz'de olsun, Balkanlar'da olsun ne
kadar isabetli ve zamanlıca olduğu
şimdi daha iyi görülüyor. Sadece
çok kritik, çok büyük jeostratejik,
jeopolitik öneme sahip kendi
coğrafyasındaki varlığı bir yana
Türkiye'nin geniş bölgesindeki
nüfuzu da tamamen o bölgede
barışa, istikrara, güvenliğe yönelik
bir mevcudiyet ve tesirdir. Türkiye
ittifak içinde, bölgede ve dünyada çok
özel bir konumda.