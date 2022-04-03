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Giriş Tarihi: 3.4.2022

‘Türkiye, NATO için çok özel’

‘Türkiye, NATO için çok özel’
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk: Rusya ve Ukrayna'nın bir siyasi diplomatik çözüm bulmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu çabalarımız pek çok müttefik tarafından da fark edilmiş durumda. Konunun sulhe, bir makul çözüme götürülmesi için Türkiye gibi kolaylaştırıcı rol oynayabilecek bir müttefikin bulunması aslında ittifak için bir değer. Türkiye, NATO içinde en fazla ağırlığa sahip olan müttefiklerden biri. 70 yıldır ittifaktaki sorumluluklarını da, yükümlülüklerini de yerine getirmiş bir ülke. Bizim zamanında müttefiklerimize yaptığımız uyarıların Suriye'de olsun, Libya'da olsun, Doğu Akdeniz'de olsun, Balkanlar'da olsun ne kadar isabetli ve zamanlıca olduğu şimdi daha iyi görülüyor. Sadece çok kritik, çok büyük jeostratejik, jeopolitik öneme sahip kendi coğrafyasındaki varlığı bir yana Türkiye'nin geniş bölgesindeki nüfuzu da tamamen o bölgede barışa, istikrara, güvenliğe yönelik bir mevcudiyet ve tesirdir. Türkiye ittifak içinde, bölgede ve dünyada çok özel bir konumda.

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‘Türkiye, NATO için çok özel’
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