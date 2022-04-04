Haberler Gündem Haberleri 110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır, Aktif mi?
Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:18 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:18

110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır, Aktif mi?

110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır, Aktif mi?

Jandarma, polis, acil, itfaiye gibi pek çok acil yardım birimi bulunmaktadır. Bu birimler yaşanan acil durumlarda insanların onlara rahat ulaşabilmesi ve acil müdahale edilebilmesi için oluşturuluştur. Kendilerine ait telefon numaraları ile ulaşılan bu birimler sayesinde birçok vatandaşa acil destek verilebilmektedir. Bu acil telefon numaralarından biri de 110’dur. Peki, 110 Kimin Numarası? 110 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

110 Nolu telefon diğer pek çok telefon gibi acil durum numaralarından biriydi. Peki, 110 kime ait bir telefondur?

110 Nerenin Numarası

110 Yangın İhbar/İtfaiye 'ye a ait bir telefon numarasıydı. Başta ormanlar ve evler olmak üzere yanan ve yanma tehlikesi bulunan yerler için 110 nolu telefon aranmaktaydı. Ancak 10 Temmuz 2021 tarihi itibari ile tüm acil yardım numaraları olan polis, itfaiye, ambulans, jandarma ve sahil güvenlik numaraları 112 nolu telefona bağlandı. Bu tarihten itibaren 110 nolu telefon artık İtfaiyeye ait bir hat olarak kullanılmamaktadır.

Acil Durum Numaraları

  • 112 : Polis
  • 112 : İtfaiye
  • 112 : Ambulans
  • 112 : Jandarma
  • 112 : Sahil güvenlik
  • 112 : Orman yangını ihbar
  • 185 : Su ihbar
  • 186 : Elektrik ihbar
  • 187 : Gaz ihbar
  • 153 : Zabıta
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110 Neyin Numarası ve Nereye Ait? 110 Hangi Acil Durumlarda Aranır, Aktif mi?
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