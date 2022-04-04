168 Nerenin Numarası, Kime Ait? 168 Nolu Telefon Numarası Ne İçin Aranır?

168 nolu telefon hattı da diğer pek çok telefon numarası gibi halka hizmet amacıyla kurulmuştur. Peki, 168 numaralı telefon hangi kuruma aittir? 168 Kimin Numarasıdır? İşte, tüm detaylar…

168 Nerenin Numarası?

168 nolu telefon Türk Kızılay Çağrı Merkezi'ne ait bir hattır. Ücretsiz olarak hizmet veren bu hat 7 gün 24 saat boyunca kendilerini arayan her bireyle yakından ilgilenerek sorunları çözmeye çalışmaktadır. Tüm istek, öneri ve şikayetlere yanıt veren 168 nolu telefona bağış için de ulaşabilmeniz mümkün. Bağış ve Danışma Hattı olan 168 nolu telefonu tüm bağış kampanya ve projeleri öğrenebilmek için de arayabilirsiniz.