185 Neyin Numarası ve Ne İşe Yarar? ALO 185 Nedir, Neyin Numarası?

Haftanın her günü 24 saat boyunca hizmet veren telefon numaralarından biri de 185'dir.Peki bu hat hangi kuruma aittir? İşte, tüm detaylar…

185 Nerenin Numarası?

185 Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ait bir çağrı merkezidir. Su arızaları ve su kesintileri ile ilgili durumlarda bilgi almak için oluşturulmuş bir hizmettir.

7 gün 24 saat kesintisiz biçimde çok sayıda personeli ile hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi, vatandaşların her türlü istek, şikayet ve ihbarlarını en kolay biçimde iletebilmesi ve kayıt altına alınan başvuruların en kısa sürede çözüme ulaştırılması esasına dayalı olarak çalışmaktadır.

7 gün / 24 saat hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak;

İçmesuyu arızaları

Kanalizasyon arızaları

Sayaç arızaları

Su kirliliği

Susuzluk

Kaçak su kullanımı hakkında ihbarda bulunabilirsiniz.

Ayrıca yine çağrı merkezini arayarak;