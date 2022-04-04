191 Neyin Numarası ve Kime Ait? ALO 191 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?

İnsanlara yakından ve bireysel olarak hizmet sunabilmek için kurumların çağrı merkezleri bulunmaktadır. Haftanın her günü ve günün her saatinde aktif olarak hizmet veren çağrı merkezleri sayesinde insanlar sorunları kolaylıkla halledebilmektedir. Bu numaralardan biri olan 191 nerenin numarasıdır, 191 hangi konuda aranır? İşte, tüm detaylar…

191 Nerenin Numarası?

Alo 191, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'dır. Alo 191, uyuşturucu ile mücadelede doğrudan danışma ve destek hizmetlerinin verildiği, kişiye uygun olarak gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bir danışma hattıdır. Sabit hatlardan ücretsiz olarak aranabilen Alo 191 bu kapsamda önleme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini destekleyecek şekilde organize edilmiştir.

Alo 191 Nasıl Hizmet Sunar?

Uyuşturucu kullanan kişilere ihtiyaçları dâhilinde gerekli bilgi verir.

Tedaviler için uygun merkezlere gönderir.

Madde kullanımını bırakmakta zorlanan kişilerle motivasyon görüşmeleri yapılır.

Uyuşturucu kullanan kişilerin ailelerine doğru iletişim kurmaları için bilgilendirme yapılır.

Ailelerin de destek alması için bilgilendirmeler yapar.

Madde kullanımı olan kişilerde görülebilecek durumlar ile ilgili bilgi verir.

Bu konu hakkında danışılabilecek diğer kurumlar ile ilgili bilgilendirme yapar.

Alo 191'i Kimler Arayabilir?