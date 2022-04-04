444 0 666 Kim, Nereye Ait? 444 0 666 Nerenin Numarası ve Neden Arar?

Bankaların müşterilerine hizmet etmek amacıyla oluşturduğu müşteri numaraları bulunmaktadır. 444 0 666'da bir bankaya ait telefon numarasıdır? Peki, 444 0 666 kime ait bir numaradır? İşte, tüm detaylar…

444 0 666 Nerenin Numarası?

444 0 666 numarası ile pek çok kişi karşılaşmıştır. Kimilerinin telefonlarında cevapsız çağrı olarak duran bu numara Türkiye Ekonomi Bankası yani TEB müşteri hizmetlerine ait bir numaradır. Bu numara müşterilerine banka, kredi kartı, ektstreler, borç vb. diğer bankacılık hizmetleri hakkında bilgi vermek için ulaşmaktadır. Aynı şekilde müşterilerde banka ve hesapları hakkında bilgi almak için bu numarayı arayarak müşteri hizmetlerinde bulunan yetkili kişilerle iletişime geçerek işlerini halledebilmektedirler.