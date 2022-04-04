7060 Kimin Numarası, Neden Arar? 7060 Nerenin Telefon Numarası Kime Ait, Ne İşe Yarar?

7060 çok merak edilen ve kime ait bir numara olduğu sıkça sorulan bir telefon hattıdır. Aranan numaralardan ziyade bizzat vatandaşı arayan numara olan 7060 kimin numarasıdır. İşte 7060 nolu telefon hakkında tüm merak edilenler…

7060 Nerenin Numarası?

7060 arayana dinlet servisi olarak bilinen bir telefon numarasıdır. Pek çok kişinin karşılaşmış olabileceği bu numara Vodafone şirketine ait bir telefondur. 7060 bazı dönemlerde arayanı dinlet servisine üye kazandırmak amacıyla kendi kullanıcılarına yönelik aramalar gerçekleştirmektedir.7060 nolu telefon numarasının amacı Vodafone kullanıcılarına servis hakkında bilgi vermektir.

7060 nolu telefon müşterilerini aradığında aranan kişiden herhangi bir ücret tahsil etmemektedir. Ancak kişi kendisi geri dönüş yapıp aradığında belirli bir miktar ücrete tabi olabilmektedir.

7060 nolu telefonun sizi aramasını istemezseniz de bu servisi kapatmanız mümkün. Bunun için 7060'a "KAPAT" yazıp göndermeniz yeterli. Bu sayede 7060 arayana dinlet servisinde aramalarınız kapanmış olacaktır.