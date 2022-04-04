Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz"
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni statü açıklaması