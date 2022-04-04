AK Parti’nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor





Amaçlanan, toplumda belirli bir kötü imge oluşturmak ve bunu sürekli tekrarlayarak yalanları gerçekmiş gibi algılatmaya çalışmak; bununla birlikte Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesinde tüm dünya tarafından takdir edilen bir ülkeyken, dış politika üzerinden itibarsızlaştırılması arzusu taşımaktır. En nihayetinde bütün yalanların, karalamaların ve gün aşırı oluşturulmaya çalışılan suni gündemlerin ise tek bir nihai hedefi bulunmaktadır: Türkiye'nin yönetilemediği algısını oluşturmak. Hakikat ise, seçim odaklı bu stratejilerin elbette tam tersi yönündedir" değerlendirmesinde bulunuldu.