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Giriş Tarihi: 4.4.2022 18:34

Antalya BİLİMFEST’e, 'Bilim Zeytinburnu' çıkarması

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Antalya BİLİMFEST’e, ’Bilim Zeytinburnu’ çıkarması

Türkiye’nin en büyük bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi’nde düzenlenen BİLİMFEST’e katılan 'Bilim Zeytinburnu', düzenlediği robot atölyeleri ile gençlerin gönlünü fethetmeyi başardı.

Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in ise ilk bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Bilim Festivali BİLİMFEST'te Bilim Zeytinburnu rüzgârı esti.

Bilim Zeytinburnu'nun festival boyunca düzenlediği robot atölyesine ilgi beklenin çok üzerinde oldu. 3 gün süren festival boyunca, bilim ve teknolojiye meraklı miniklere robotların tasarlanma süreci hakkında bilgiler verip, çalıştırıp kontrol etme fırsatı sunan Bilim Zeytinburnu, BİLİMFEST'in en fazla ilgi gören stantlardan birine sahipti. Robot teknolojisine meraklı miniklerin, robotlarla birlikte geçirdiği keyifli anlar görülmeye değerdi.

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Antalya BİLİMFEST’e, 'Bilim Zeytinburnu' çıkarması
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