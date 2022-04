Bahçeli: MHP, Türkeş’in en büyük eseridir

'MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK BİRBİRİNİ DESTELEMEKTEDİR'

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine önayak olduğunu, bu kapsamda bir çığır açtığını belirterek, "Türk milliyetçiliği evvela Merhum Ziya Gökalp'in duyuş ve dokunuşuyla sistemleşmiş, ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tasarruf ve tercihiyle devletin kuruluş temeli olarak tezahür etmiş, daha sonra da Merhum Türkeş Bey'in marifetiyle bir hareket biçimini alarak milli varlıkla buluşmuştur. Hiç kuşkusuz Türk milliyetçiliğinin kaynağı Türk tarihi ve Türk kültürü, o tarih ve kültürün asıl sahibi de Türk milletidir. Diyebiliriz ki, Türk milliyetçiliği Türk milletine ait olan her değerin, her emanetin, her güzelliğin kristalleşip fikri bir muhtevaya bürünmesi, nihai olarak siyasi bir aksiyom haliyle bezenmesidir. Millet ve milliyetçilik arasındaki bağlantı dinamik, dengeli, kesintisiz ve karşılıklılık esasıyla devamlı surette birbirini besleyip desteklemektedir" dedi.