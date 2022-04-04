Giriş Tarihi: 4.4.2022 14:46Son Güncelleme: 4.4.2022 14:59
Bolu Dağı'nda çalışmalar tamamlandı! Yol 16.00'da ulaşıma açılacak
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Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu, BoluDağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlandı. Bölgede, yıkama işlemleri devam ediyor. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacak.
Anadolu Otoyolu, BoluDağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlandı. Bölgede, yıkama işlemleri devam ediyor. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacak.
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Bolu Dağı'nda çalışmalar tamamlandı! Yol 16.00'da ulaşıma açılacak