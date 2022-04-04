CHP’de yaprak dökümü

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi meclis üyesi iken parti grup kararına uymadığı gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen İmdat Gültekin MHP'ye geçti.

İmdat Gültekin 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ereğli Belediyesi meclis üyesi seçildi. Gültekin geçtiğimiz yıl Ekim ayında belediye meclis oylamalarında CHP grup kararlarına uymayıp, grup kararları aleyhine oy kullanması üzerine partisinden ihraç edildi. Görevini bir süre bağımsız olarak sürdüren Gültekin, MHP'ye geçmeye karar verdi.

Rozet takma töreninde konuşan MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz; "Siyasette her şey nasip. 06 Ekim 2021 tarihinde Ereğli için önemli karar alarak, meclis toplantısına katılma yönünde irade gösteren ve sonrasında belediye meclis çalışmalarına bağımsız meclis üyesi olarak devam ederek, tavrını Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana kullanan İmdat Gültekin'i kutluyorum" dedi.

İmdat Gültekin ise "Bundan sonraki çalışmalarımızı Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştireceğim. İnşallah herkes için hayırlı olur" diye konuştu.