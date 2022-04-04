Emine Erdoğan’dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür

Hemen her yıl Ramazan'da vatandaşların evine konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu sene de geleneği bozmadı. Erdoğan çifti, Ramazan'ın üçüncü iftarında İstanbul Ümraniye'de bir ailenin misafiri oldu.



SICAK MESAJLAR VERDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de iftar yapan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sıcak mesajlar verdi. Ramazan'ın bereketine vurgu yapan Emine Erdoğan, evine konuk oldukları Kılıçarslan ailesine misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.



İFTAR YAPTILAR



Emine Erdoğan, şunları yazdı: "Bugün İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan."



BEREKET EKSİK OLMASIN



"İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın..."