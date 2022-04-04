En kalpten sığınak

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan işal nedeniyle güne bomba sesleriyle uyanan Tanya Moskal, eşi Nikita, 3 yaşındaki oğulları David ve 6 yaşındaki kızları Liza Moskal ile Kiev'den 70 kilometre uzağa gitti. Savaş yakınlarına kadar gelince, eşiyle vedalaşıp, yürüyerek sınırı geçen ve Romanya'ya ulaşan Tanya ile iki çocuğu, 3 gün burada hiç tanımadıkları bir ailenin yanında kaldı. Antalya'da yaşayan Ulaş Al, önceden tanıdığı Moskal ailesiyle iletişime geçerek, onları Antalya'da misafir etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine beş günlük mücadelenin ardından önce İstanbul'a, ardından Antalya'ya gelen anne ve iki çocuğuna, Al ailesi evinin kapılarını açtı. Hisarçandır Mahallesi'nde doğa ile iç içe yaşayan Al ailesi evlerinin bahçesinde engelli kedi ve köpeklere bakıyor. Her gün eşiyle iletişim kurmaya çalışan Tanya, savaş görüntülerini izleyince gözyaşı döküyor. Genç anne "Tanrı'ya şükürler olsun ki şu anda güvenli bir yerdeyiz. Çocuklarım her gün 'Anne savaş ne zaman bitecek' diye soruyor. Ben de 'Bitiği anda size haber vereceğim. Babanıza ve Kiev'deki evimize döneceğiz' diyorum. Al ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi. Ulaş Al ve eşi Semiha Al savaş mağduru bir aileye yardım etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.