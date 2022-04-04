Eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 FETÖ’cu tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüphelinin adreslerini tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, hapis cezası ile aranan 12 FETÖ sanığı cezaevine gönderildi.