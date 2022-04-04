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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:47

Eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 FETÖ’cu tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 FETÖ’cu tutuklandı

Denizli’de adresleri tespit edilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 FETÖ sanığı eş zamanlı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüphelinin adreslerini tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, hapis cezası ile aranan 12 FETÖ sanığı cezaevine gönderildi.

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Eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 FETÖ’cu tutuklandı
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