Eski İstgüven çalışanı: Haksız yere işten çıkarıldık!

İşten çıkarılan güvenlik görevlilerinden bir olan Sinan İldirim Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki hüviyetinde bağımsız bir kurum olan İstanbul Güvenlik (İstgüven) A.Ş.'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek "Noter kanalından gönderilen ihtarname ile bir kısım tutanaklar ve disiplin kurulu kararı gerekçe gösterilerek haksız bir şekilde iş akdim feshedilmiştir. Haksız fesih sonucu açtığım dava sürerken, İstgüven Avrupa 10. Bölge amiri Kemal Çelenk tarafından hakkımda çok sayıda gerçeğe aykırı tutanak tanzim edildiği ortaya çıkmıştır. Bu tutanaklar uyarınca da iş akdim feshedilmiştir" dedi.

"BİZE MOBBİNG UYGULAYARAK İŞTEN ÇIKARIYORLAR"

Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklamasında bulunan bir diğer güvenli görevlisi Hakan Karakuş "Asılsız tutanaklar ve mesnetsiz iddialar ile bize mobbing uygulayarak işten çıkarıyorlar. Şu an İstanbul güvenlik içerisinde kıyım var. AK Parti döneminden kalma güvenlikler yani biz atılıyoruz, CHP ve İYİ Parti'den gelecek olan güvenliklerin yerimizi doldurması için. İşimize ahlaksızlık, karaktersizlik, haram katacak hiçbir harekette bulunmuyoruz. Sadece evimize götürebildiğimiz paradan sorumluyuz. Bizim bir siyasi görüşümüz yok. Bizim en büyük siyasi görüşümüz ekmek davamız. Ben işe giremiyorum. 25/2 maddesinden işten atılan çoğu arkadaşım da aynı şekilde Ben güvenlik görevlisiyim ve güvene dayalı bir iş yapmak zorundayım. 25/2 maddesi ahlaksızlık, terbiyesizlik, taciz, hırsızlık gibi unsurları var. Kim bana güvenip iş verebilir ki? İnsanların ekmeği ile oynamanın bu kadar kolay ve basit olmadığını anlamalarını bekliyorum sadece" şeklinde konuştu.

Güvenlik görevlisi Yunus Sessiz "2015 yılından beri Metro İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Haksız yere işten çıkarıldım. Birçok kişi benzer mağduriyetler yaşadı" şeklinde konuştu.

"HAYALİ TUTANAKLAR DÜZENLENDİ"

Sinan İldirim yaptığı basın açıklamasında "Kanuna uygun olmayan şekilde iş akdi fesihleri uygulandı. Hayali ve savunmasız tutanaklar düzenlendi. Yargıya müracaatımız oldu. Mahkeme bizim lehimize karar verdi. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinde istedikleri kişilere yargı kararları uygulanıyor, istemedikleri kişilere uygulanmıyor. İş akidi sonlandırılan kişilerin işe iade kararlarına cevap olarak İstanbul güvenlik 'Genel müdürlüğümüzce işe başlatılmama kararı verilmiştir' deyip, paralar ödeniyor. Kendi babalarının parasıymış gibi. Belediyenin kasasındaki paraları serpiyorlar. Kamu malını zarar uğratıyorlar. Tazminatsız işten atılıyor arkadaşlarımız" dedi