Fahrettin Altun: Türkiye’nin önemi daha iyi anlaşılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, lider diplomasisine hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, bugün Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare ettiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması, milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyaloğu teşvik etmeyi sürdüreceğiz."