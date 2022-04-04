İBB yüzde 32 zammı beğenmedi, yüzde 50 zam istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Temmuz 2021'de yüzde 15, Aralık 2021'de ise yüzde 36 olmak üzere son 8 ayda İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51 zam yaptı. Dün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında da yine yüzde 50 zam talebine bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel'in yüzde 32'lik zam teklifini gündeme almayıp reddeden İBB yönetimi, kendi belirledikleri zam oranında ısrar etti. Bunun üzerine yapılan açık oylama sonucu İBB'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İBB'NİN TEKLİFİ: 1 BİLET- 8,22 TL BAKANLIĞIN TEKLİFİ: 1 BİLET- 6,50 TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi Serdar Yücel şunları söyledi: "2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde yüzde 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise yüzde 36 oranında zam yapıldığı, 04 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce teklif edilen yüzde 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde 1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135'lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen yüzde 32'lik artış sağlayan elektronik bilet ücretinin 6,50 TL, minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan önerimiz dikkate alınmayıp İBB tarafından teklif edilen yüzde 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir."

İETT'YE SÜBVANSİYON VAR, MİNİBÜSÇÜYE YOK!

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ise şunları söyledi:

"Sayın Başkan 'Dayatmacı ve istişareye açık olmayan' yaklaşımınızdır esas bu sonucun eseri. Yakıt ve enflasyonun maliyete yansıması olan yüzde 32'lik fiyat artışını oylatmayıp bu sonucun müsebbibi oldunuz. Oysa ki daha 3 ay önce yüzde 36 zam yapmıştınız. İstanbul'da 'Ulaşımı ucuzlatacağız' dediniz, daha geldiğiniz ilk yıl yakıt fiyatı artmamışken yüzde 35 zamla İETT'nin yükünü halka taşıttınız. Geldiğiniz günden bu tarafa minibüs ve taksiye yüzde 88, İETT'ye yüzde 111 zam yaptınız. Oysa ki Özel Taşımacı sübvansiyon almıyor İETT alıyor. Bursa da bir yolcu 4,70 TL ile taşınırken, aynı yolcu İstanbul'da İBB'nin teklifiyle 8,22 TL'ye taşınmak isteniyor. AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediyeleri fiyat farkları alttaki tabloda net bir şekilde görülmektedir. Takdiri milletimize bırakıyorum."