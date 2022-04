İftıraya ortak ol sığınma hakkını al

Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larını haberleştirerek, fotoğraflarını Cumhuriyet gazetesinde yayınlayan Can Dündar'ın, Necip Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır'la da firari olduğu dönemde görüştüğü ortaya çıktı. Ukrayna'da MİT tarafından yakalanan Bozkır'ın, firari olduğu dönemde yaptığı görüşmelerle ilgili hazırlanan istihbarat raporuna SABAH ulaştı. Buna göre Bozkır, Ukraynalı avukatı Roman Borisevic aracılığıyla siyasi bir ortam oluşturmak için Ukrayna gazetesine yalan haber yaptırdı. Haberle birlikte MİT TIR'ları davası firari sanığı gazeteci Can Dündar, Bozkır'la iletişim kurmak istedi.Dündar, Bozkır'ın Ukrayna'da yargılandığı duruşmaya gönderdiği Markus isimli kuryesi ile Ocak 2021'de Türkçe "Seninle görüşmek istiyorum" yazılı notuyla görüşme talebini iletti. Bozkır, mahkeme çıkışında her türlü yardım sözü verilerek internetten Can Dündar ile görüştürüldü. Görüşmede Dündar'ın, Bozkır'a Almanya'da siyasi sığınma garantisi verdiği, bunun şartı olarak kendisinin hazırladığı, "Türkiye'nin Suriye ve Libya ülkelerine yasal olmayan yollardan silah gönderdiğini" anlatan belgeseline destek vermesi olduğunu söyledi. Ancak Bozkır'ın MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesi ile plan suya düştü. Dündar'ın MİT TIR'ları davasını tartışmalı hale getirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmak olduğu öğrenildi.