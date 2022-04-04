İmamoğlu kovdu savcılık akladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra kendisine Trabzon'dan kargoyla gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkâri fincan nedeniyle işten çıkardığı özel kalem çalışanı Vedat T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesi alınan Vedat T., suçlamaları reddetti. Kendisinin depo sorumlusu olduğunu belirten Vedat T., söz konusu fincanların gönderildiği iddia edilen kargoda kitap bulunduğunu ve kendisinin olayda kusuru olmadığını anlattı. Savcılık, kargonun gönderildiği şubedeki görevli çalışanın da ifadesini aldı. Kargo çalışanı, kargonun teslim edildiğini beyan etti. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan soruşturmada, işten çıkartılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlisi Vedat T. ve kargo çalışanları hakkında takipsizlik kararı verildi. İmamoğlu'na hitaben gönderilen hediyelik gümüş fincan takımının kaybolması olayıyla ilgili firmada söz konusu kargonun teslim edildiğine dair belge bulunamadığı, kargo firmalarındaki yoğunluk nedeniyle hataların oluşabildiği, bu olayda da görevin kötüye kullanılması veya zimmet gibi emarelerin söz konusu olmadığı kaydedildi.