Independent DEAŞ’lı teröristi akladı! Telefonundan çatışma ve bayrak resimleri çıkmıştı

İndependent Türkçe tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde 22 yaşındaki Eyyüp Taş'ın 'Ehl-i Sünnet' isimli Telegram kanalında paylaşılan bir linke tıklaması sonucunda 'İlim ve Kıtal' isimli Whatsapp grubuna üye olması sonucu kendisini DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası almasıyla bulduğuna dikkat çekildi. Taş, söz konusu haberde kendisinin DEAŞ üyesi olmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak SABAH'ın ulaştığı dava dosyasındaki bilgiler, Taş'ın bu söylemlerinin tutarsızlığını ortaya koydu.

YAZIŞMALARDAN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ VE DEAŞ BAYRAKLARI ÇIKTI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Eyyüp Taş'ın kullanımında olan cep telefonu 'İlim ve Kıtal' isimli Whatsapp grubuna üyeydi. Telefon üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına ait çatışma bölgelerinde bir kısım görüntü ve videolar çıktı. 'Rotamız Alem-i İslam isimli Whatsapp grubu yazışmalarında ise DEAŞ'a ait bayrakların bulunduğu fotoğraflara rastlandı. Taş, mahkemedeki yaptığı savunmada DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

WHATSAPP GRUBU DEAŞ'A AİT

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen gerekçeli karara göre, Taş'ın DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının üye olduğu 'İlim ve Kıtal' isimli Whatsapp grubuna üye olduğu, telefonundan çok sayıda DEAŞ mensuplarına ait görüntülere rastlandı. Mahkeme karar duruşmasında Taş hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Hüküm İstinaf mahkemesi tarafından da onaylanarak Yargıtay'a gönderildi.