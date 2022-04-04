Karaismailoğlu: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettik

Bakan Karaismailoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Gururluyuz çünkü görev süremiz içerisinde Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, İstanbul Havalimanı, Filyos Limanı, Yüksek Hızlı Tren Hatları, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyollarından sonra 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin yıldönümünde Çanakkale Boğazı'na gerdanlığını taktık. Nasıl ki İstanbul Havalimanı ile bu eşsiz metropolümüzü dünyanın aktarma merkezi hâline getirdiysek, şehrin içini de raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'un trafik çilesini hafifletecek kentiçi metro projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hâle getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz.