Karaismailoğlu: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattında incelemelerde bulundu. Yüzde 87'si tamamlanan metro hattı ile ilgili görevlilerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Gururluyuz çünkü görev süremiz içerisinde Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, İstanbul Havalimanı, Filyos Limanı, Yüksek Hızlı Tren Hatları, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyollarından sonra 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin yıldönümünde Çanakkale Boğazı'na gerdanlığını taktık. Nasıl ki İstanbul Havalimanı ile bu eşsiz metropolümüzü dünyanın aktarma merkezi hâline getirdiysek, şehrin içini de raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'un trafik çilesini hafifletecek kentiçi metro projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hâle getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki raylı sistem ve demiryolu çalışmalarımızda 'seferberlik' ilan ettik. Hükûmetlerimiz döneminde; ülkemizde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 337 milyar, liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarda demiryollarımız yaklaşık 272 milyar lira ile ön sıralarda yer alıyor. Türkiye'mizi dünyada 8., Avrupa'da da 6. YHT işleticisi ülkesi yaptık.
2013'te hizmete açtığımız asrın projesi Marmaray'dan bugüne kadar 600 milyon un üzerinde yolcu taşındı 30 Mart 2022'de Marmaray da tam 616 bin kişi seyahat etti. yeni bir rekor kırarak günde 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. 2016'da hizmete açtığımız Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar tam 81 milyon araç geçti. Günlük 60 bin araç Avrasya tünelini kullanıyor.
İSTANBUL'DAKİ RAYLI SİSTEM AĞI 260 KİLOMETREDİR
Yapımı devam eden projelerin tamamlandığında, 363 kilometreye yükseleceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103,3 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. Bu hatlarımız şunlardır:Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy (IDO)-Bahçelievler- Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutkoy-lstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca -Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi,
Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı 37,5 kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı Metro hattımızda %97 oranında ilerleme kaydettik.Bunun yanında, 31,5 kilometrelik Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattımız da da %87 ilerleme oranına ulaştık. Projelerimiz tamamlandığında, Mega şehir İstanbul'un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak" ifadelerini kullandı.