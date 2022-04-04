Karantinada olduğu halde sokağa çıktı, herkesi tehlikeye attı

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvan severler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan olayda korkunç bir iddia ortaya atıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay'ı savunmak için Valilik önündeki basın açıklamasına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın korona olduğu ortaya çıktı.

29 MARTTA TEST YAPTIRDI

İddiaya göre yoğun halsizlik, baş ağrısı ve burun akıntısı nedeniyle 29 Mart'ta hastaneye başvuran Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'a korona şüphesiyle test yapıldı. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Ünüvar, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) tarafından ALO 184 hattından aranarak, filyasyon ekibi tarafından yapması gerekenler anlatıldı ve 7 gün karantinada kalması gerektiği bildirildi. Ünüvar'a ayrıca 7 günün sonunda hafif ya da hiç semptom göstermemesi halinde karantina süresinin sona ereceği aktarıldı.

PARTİLİLERLE SOKAĞA ÇIKTI

Test sonucu pozitif çıkan Ünüvar iddiaya göre herkesi tehlikeyi sokacak korkunç bir sorumsuzluğa imza attı. Başkan Yardımcısı Ünüvar, CHP İl Başkanları'nın önceki gün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin açtığı soruşturma kapsamında açığa alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur'u savunmak için Çanakkale Valiliği önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Ünüvar, korona olduğunu bildiği halde onlarca partili arkadaşını riske attı.

BAŞKAN SÖYLEDİ

Ünüvar'ın test sonucunun pozitif çıktığını ve raporlu olduğunu Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1 Nisan'da Belediye Meclisi'nden duyurmuştu. Meclis yoklaması yapan Gökhan, "Rebiye Turan Ünüvar raporlu ona yoklama yapmamıza gerek yok. Raporlu, kovid raporlu" demişti.