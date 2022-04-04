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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:10

Kiev Büyükelçiliği: Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kiev Büyükelçiliği: Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Rus güçlerinin Kiev’den çekilmesinin ardından Kiev yakınlarındaki Buça, İrpin ve çeşitli bölgelerde sivillerin katledildiğine dair görüntüler hakkında açıklama yaptı. Kiev Büyükelçiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir” dedi.

Rus güçlerinin Kiev'den çekilmesinin ardından Kiev yakınlarındaki Buça, İrpin ve çeşitli bölgelerde sivillerin katledildiğine ve toplu mezarlar bulunduğuna dair görüntüler basında yer aldıktan sonra farklı ülkelerden tepkiler gelmeye başladı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği de katliam görüntülerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

"KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ DEHŞET VERİCİDİR, ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz" dedi.

"MASUM SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kiev Büyükelçiliği açıklamanın devamında, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Kiev Büyükelçiliği: Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz
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