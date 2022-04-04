Kripto FETÖ’cüyü sesli mesaj ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan Merve A., etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini, örgütsel herhangi bir şey yapmadığını ifade ederken, ele geçirilen dijital materyalleri incelemesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına 'sorumlu' olarak yer aldığı ortaya çıktı. Hain darbe girişiminden önce Yenimahalle finans sorumlularından olan Merve A.'nın eşi Ali Can A.'nın cezaevinden Merve A.'ya talimatlar verdiği, bu kapsamda da Merve A.'nın örgütün paralarını cezaevine giren FETÖ'cülerin ailelerine dağıttığı tespit edildi. Öte yandan Merve A.'nın örgütsel toplantılar yaptığı, bu toplantılara giderken tedbir uygulama adı altında telefonlarını evde bıraktığı, dijital inceleme raporunda cep telefonunda 'bayram harçlığı' adı altında topladığı paraların kimlere dağıtılacağını kaydettiği belirlendi.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Merve A.'nın örgütten kopuşları engellemek için güncel yapılanmada yer alan FETÖ'cülere motivasyon içerikli ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Dijital inceleme raporlarında FETÖ üyelerinin örgütün dağılmaması adına kendi aralarında iktidarın gideceği ve kendilerinin tekrar örgütleneceğine dair mesajlaşmaları dikkat çekti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben söylenen bazı cümlelerin olduğu ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.

'HÜKÜMET DEVRİLİYOR' DİYE MOTİVE ETMİŞLER

Tanık beyanına göre Merve A.'nın örgütün dağıttığı telefonda kayıtlı haberleşme programı üzerinden çok sayıda iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sesli mesajlar attığı tespit edilirken, örgütün iktidarın devrileceğine yönelik üyelerini motive ettiği belirlendi. Savcılık Merve A. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.