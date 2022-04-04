Millet İttifakı’nda HDP krizi! Meral Akşener: HDP, PKK ile arasına mesafe koyamıyor

İYİ Parti Meral Akşener'in, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'yle ilgili açıklamaları Millet İttifakı'nda yeni bir krize neden olabilir.

HDP'YE YÜKLENDİ

Katıldığı bir canlı yayında 2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Akşener, kendisine yöneltilen "HDP'siz nasıl iktidar olacaksınız?" sorusuna, ittifak ortaklarına yüklenerek yanıt verdi.