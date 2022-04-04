Millet İttifakı’nda HDP krizi! Meral Akşener: HDP, PKK ile arasına mesafe koyamıyor

İYİ Parti Meral Akşener'in, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'yle ilgili açıklamaları Millet İttifakı'nda yeni bir krize neden olabilir.
HDP'YE YÜKLENDİ
Katıldığı bir canlı yayında 2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Akşener, kendisine yöneltilen "HDP'siz nasıl iktidar olacaksınız?" sorusuna, ittifak ortaklarına yüklenerek yanıt verdi.
Altı parti liderinin bir araya geldiği ve bildiri imzaladığı toplantıları örnek gösteren Akşener, "HDP ile o masada değiliz." diye konuştu.
"HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMIYOR"
HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını söyleyen Akşener, HDP'nin masada olması durumunda kendilerinin olmayacağını belirtti. Akşener, "HDP'ye oy veren vatandaşları PKK'lılıkla suçlamıyoruz." dedi.
İTTİFAKTA HDP KRİZİ
Akşener'in söz konusu açıklamaları, ittifak ortakları CHP'nin HDP ile PKK arasındaki bağı her fırsatta reddetmesini akıllara geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davasını eleştirerek, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.