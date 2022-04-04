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Giriş Tarihi: 4.4.2022 22:24 Son Güncelleme: 4.4.2022 22:50

Millet İttifakı'nda HDP krizi! Meral Akşener: HDP, PKK ile arasına mesafe koyamıyor

Millet İttifakı’nda HDP krizi! Meral Akşener: HDP, PKK ile arasına mesafe koyamıyor

Millet İttifakı'nda ortak aday tartışmaları devam ederken, HDP konusunda nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında, HDP'ye yüklendi. "HDP ile masada değiliz" diyen Akşener, HDP'nin bölücü terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamadığını ifade etti. İttifakın bir diğer ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'ye açılan kapatma davası sonrasında, ittifak ortağını savunarak, "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Meral Akşener'in, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'yle ilgili açıklamaları Millet İttifakı'nda yeni bir krize neden olabilir.

HDP'YE YÜKLENDİ

Katıldığı bir canlı yayında 2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Akşener, kendisine yöneltilen "HDP'siz nasıl iktidar olacaksınız?" sorusuna, ittifak ortaklarına yüklenerek yanıt verdi.

Altı parti liderinin bir araya geldiği ve bildiri imzaladığı toplantıları örnek gösteren Akşener, "HDP ile o masada değiliz." diye konuştu.

"HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMIYOR"

HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını söyleyen Akşener, HDP'nin masada olması durumunda kendilerinin olmayacağını belirtti. Akşener, "HDP'ye oy veren vatandaşları PKK'lılıkla suçlamıyoruz." dedi.

İTTİFAKTA HDP KRİZİ

Akşener'in söz konusu açıklamaları, ittifak ortakları CHP'nin HDP ile PKK arasındaki bağı her fırsatta reddetmesini akıllara geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davasını eleştirerek, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yaptığı açıklamada, Gazi Meclis'te HDP'yi savunarak, "Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz" ifadesini kullanmıştı.

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Millet İttifakı'nda HDP krizi! Meral Akşener: HDP, PKK ile arasına mesafe koyamıyor
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