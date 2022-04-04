OGM’den ödüllü yarışma

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çocuk ve gençlere orman sevgisini aşılayacak projeler düzenlemeye devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için "Benim İçin Orman" başlıklı resim, şiir ve mektup yarışması başlatan OGM, 3 ayrı kategoride birincileri ödüllendirecek. 19 Mayıs'a kadar katılımların devam edeceği yarışmanın sonuçları ise 15 Haziran'da açıklanacak.

Her yıl 21–26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında başlatılan yarışmaya, Türkiye'nin 81 ilinden milyonlarca çocuk katılabilecek. 'Benim için orman' başlığı ile ilkokul öğrencileri yaptıkları resimleri, ortaokul öğrencilerinin yazdıkları şiirleri, lise öğrencileri ise hazırladıkları mektupları www.benimicinorman.com sitesi üstünden OGM ile paylaşabilecek.

19 Mayıs'a kadar başvuruların devam edeceği yarışmanın üç ayrı kategorisinde kazanan birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve mansiyona da gram altın hediye olarak verilecek. Çocuklar ve gençlere orman sevgisini aşılamak için düzenlenen yarışmanın sonuçları ise 15 Haziran tarihinde duyurulacak.