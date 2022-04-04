Peskov: Erdoğan gibisi çok az

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşunu övdü. Peskov, "Elbette herkes ABD'lilerin korkunç baskısı altında. Tüm ülkeler egemen konumlarını net bir şekilde belirleyecek gücü bulamıyor. Örneğin bu açıdan diğer ülkeler Türkiye gibi değil. Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var elbette, fakat bununla birlikte Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça 'evet' ya da 'hayır' diyebiliyor. Bu açıdan elbette modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var" dedi. İHA