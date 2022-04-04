Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...

FETÖ'ye yönelik geçen hafta 5 ayrı ilde 10 adrese operasyona düzenlenmiş, operasyonlarda örgüt evlerinde kalan tamamı öğrenci 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir şüphelinin bilgisayarında 19 maddelik "Tedbirname" dosyası ele geçirildi. Talimatlarda örgüt üyelerinin yakalanmamak için şu talimatlara uyması istendi.Okulda üniversite öğrenci kulüplerine üye olun.Kızları Whatsapp gruplarına alabilirsiniz.Okula bize ait yayınevlerinden kitap veya doküman götürmeyin.Programlarımıza okul gibi ortamlarda cep telefonundan giriş yapmayın.Hareketerinize dikkat edin ulu orta namaz kılmayın.Sosyal alanlarda enstrüman çalmayı bilen kişiler çalgı aletlerini yanında taşıyabilir.Kot pantolon veya kapri giyebilirsiniz.