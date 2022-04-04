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Giriş Tarihi: 4.4.2022 13:27

Savcıya çirkin saldırı! İşte o saldırgan için istenilen ceza!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Savcıya çirkin saldırı! İşte o saldırgan için istenilen ceza!

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısına makam odasında saldırdığı iddiasıyla şüpheli Gökmen Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin savcıya ve katibine tehditler savurup saldırgan davranışlarda bulunduğunun vurgulandı. Şüpheli adama 4 ayrı suçtan 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 4 Mart tarihinde iddiaya göre Cumhuriyet Savcısı O.S., bir dosyada taraf olan Gökmen Y.'nin (44) hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştı. Savcıya, katibe ve güvenlik görevlisine kötü sözler sarfeden Gökmen Y., saldırgan hareketlerde bulunmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan adam hakkında önce adli makamlarca ev hapsi kararı verilmiş, sonrasında hakkında yakalama kararı çıkartılarak Gökmen Y. tutuklanmıştı.

CUMHURİYET SAVCISINA ÇİRKİN SÖZLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Gökmen Y.'nin Savcı ve katibine yönelik küfürlü konuşmalarda bulunduğu, kendisini sakinleştirmek isteyen güvenlik görevlisine ise engel olmaya çalıştığı kaydedildi. İddianamede olay günü şüpheli şahsın Savcının odasına girerek "Rüşvetçisiniz hepiniz, kaç para aldınız? Hepiniz kralsınız. Hepinizi bitireceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğu belirtildi.

KATİBİN ELİNİ DUVARA SIKIŞTIRMIŞ

Şüpheli Gökmen Y.'nin savcıya saldırmaya çalıştığının altının çizildiği iddianamede, şüphelinin kendisini durdurmak isteyen katiple de arbede yaşadığı, kafasını tutmak isteyen katibin elini sert bir şekilde duvara sıkıştırdığı ve sonrasında ise içeri giren güvenlik görevlisine de engel olduğu anlatıldı.

SAVCI VE KATİBE SALDIRIYA 14 YIL HAPİS TALEBİ

Yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianamede şüpheli Gökmen Y.'nin Savcı ve katibine yönelik 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından 13 yıl 7 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli adamın yargılanmasına iddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Savcıya çirkin saldırı! İşte o saldırgan için istenilen ceza!
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