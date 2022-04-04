Savcıya çirkin saldırı! İşte o saldırgan için istenilen ceza!

KATİBİN ELİNİ DUVARA SIKIŞTIRMIŞ

Şüpheli Gökmen Y.'nin savcıya saldırmaya çalıştığının altının çizildiği iddianamede, şüphelinin kendisini durdurmak isteyen katiple de arbede yaşadığı, kafasını tutmak isteyen katibin elini sert bir şekilde duvara sıkıştırdığı ve sonrasında ise içeri giren güvenlik görevlisine de engel olduğu anlatıldı.

SAVCI VE KATİBE SALDIRIYA 14 YIL HAPİS TALEBİ

Yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianamede şüpheli Gökmen Y.'nin Savcı ve katibine yönelik 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından 13 yıl 7 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli adamın yargılanmasına iddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.