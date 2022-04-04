SON DAKİKA: İBB’nin zam teklifi kabul edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Nisan ayı oturumu Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığı'nda Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB yönetimi, tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak şekilde yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam talebini yineledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi Eyüp Aksu, "Taksicilik faaliyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi amacıyla yüzde 50 zammın bugün çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.
YÜZDE 32 ZAM ÖNERİSİ
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Biz Aralık ayında, Ocak'ın 1'i itibariyle yüzde 36 oranında zam verilmesini o zaman onaylamıştık. Bu tarihten bugüne gelinceye kadar 3 aylık süre zarfında küresel kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış olduğunu ve ortaya çıkan fiyat farkını giderelim diye bir araya geldik. Mart ayındaki UKOME'de yapılan hesaplamalarda yüzde 40 akaryakıt alınırken, bu sefer yüzde 30 alındı. Ondan önce de yüzde 30'du zaten. Yani rakamlarla oynanıyor. Bizim de hesap ettiğimiz rakamlarımız önümüzde. Bu rakamlara göre bizim yüzde 32 gibi bir rakam çıkıyor totalde. Yani bunun yüzde 25 akaryakıttan, yüzde 7. 28'i ise enflasyondan geliyor. Şimdi asgari ücret farkını almıyoruz. Almamamız gerekir. Çünkü zaten bunu yılbaşında vermiştik, asgari ücrette böyle bir artış olmadı. Minibüsçü esnafımızda 5 lira ücret olarak indi bindi ücretlerinin gelmesi yönünde bir teklifimiz oldu. Tam biletle ilgili olarak da 6.5 lirayı hesap ettik biz. Yani kendi hesabımız böyle. Çünkü şu anda elimde büyükşehir belediyelerinin de toplu ulaşım fiyat tarifeleri var. Yani burada böyle şimdi siz 8.22 kuruş istiyorsunuz ama hiçbir yerde böyle bir ücret yoktur. Ayrıca bu İstanbul'da yaşayan ve toplu ulaşımı kullanan insanlar için çok ağır bir yük. Yani bunun olması mümkün değil yani. Böyle bir rakamın çıkması mümkün değil. Bizim hesabımıza göre elektronik biletle ilgili fiyatta 6.50 lira ki onun üzerinde zaten Türkiye'de böyle bir bilet fiyatı yok. Burada sübvanselerle ilgili, diğer gelirlerle ilgili birtakım çözümler üretilebilir. O çözümlerin arkasına bizim faydamız olacaksa ona da gelelim" ifadelerine yer verdi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Yapılan konuşmaların ardından Taşkın'ın yüzde 32'lik zam teklifi gündeme alınmayınca yapılan oylamada İBB yönetiminin toplu taşımaya yüzde 50, servislere yüzde 40 zam talebi oyçokluğuyla reddedildi.
İBB ADALARDA BİSİKLET KİRALAYACAK
Öte yandan Adalar'da bisiklet kiralama yönergesi ise oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen yönergeye göre adalarda bisiklet kiralama işini İBB yönetimi gerçekleştirecek. Bisiklet kiralama fiyatları ise açılış fiyatı tam bilet fiyatının 1.5 katını geçemeyecek. Dakikalık kiralama bedeli ise tam biletin 10'da 1'i kadar ücretlendirilecek.