SON DAKİKA: İBB’nin zam teklifi kabul edilmedi





YÜZDE 32 ZAM ÖNERİSİ

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Biz Aralık ayında, Ocak'ın 1'i itibariyle yüzde 36 oranında zam verilmesini o zaman onaylamıştık. Bu tarihten bugüne gelinceye kadar 3 aylık süre zarfında küresel kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış olduğunu ve ortaya çıkan fiyat farkını giderelim diye bir araya geldik. Mart ayındaki UKOME'de yapılan hesaplamalarda yüzde 40 akaryakıt alınırken, bu sefer yüzde 30 alındı. Ondan önce de yüzde 30'du zaten. Yani rakamlarla oynanıyor. Bizim de hesap ettiğimiz rakamlarımız önümüzde. Bu rakamlara göre bizim yüzde 32 gibi bir rakam çıkıyor totalde. Yani bunun yüzde 25 akaryakıttan, yüzde 7. 28'i ise enflasyondan geliyor. Şimdi asgari ücret farkını almıyoruz. Almamamız gerekir. Çünkü zaten bunu yılbaşında vermiştik, asgari ücrette böyle bir artış olmadı. Minibüsçü esnafımızda 5 lira ücret olarak indi bindi ücretlerinin gelmesi yönünde bir teklifimiz oldu. Tam biletle ilgili olarak da 6.5 lirayı hesap ettik biz. Yani kendi hesabımız böyle. Çünkü şu anda elimde büyükşehir belediyelerinin de toplu ulaşım fiyat tarifeleri var. Yani burada böyle şimdi siz 8.22 kuruş istiyorsunuz ama hiçbir yerde böyle bir ücret yoktur. Ayrıca bu İstanbul'da yaşayan ve toplu ulaşımı kullanan insanlar için çok ağır bir yük. Yani bunun olması mümkün değil yani. Böyle bir rakamın çıkması mümkün değil. Bizim hesabımıza göre elektronik biletle ilgili fiyatta 6.50 lira ki onun üzerinde zaten Türkiye'de böyle bir bilet fiyatı yok. Burada sübvanselerle ilgili, diğer gelirlerle ilgili birtakım çözümler üretilebilir. O çözümlerin arkasına bizim faydamız olacaksa ona da gelelim" ifadelerine yer verdi.