Stockholm Havalimanı’nda Türk bayraklı gurur

İsveç'ınbaşkenti Stockholm'de yaşayan Tevfik Kazanç'a (42), bir ay önce böbrek kanseri teşhisi konuldu. Kazanç, tedavisinin Türkiye'de yapılması için Stockholm'daki Türk Büyükelçiliği'ne başvurdu. Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Selin Zülfikar talebi Sağlık Bakanlığı'na iletti. Başkan Erdoğan'ın da devreye girmesiyle Stockholm'e ambulans uçak gönderildi. Havalimanı'na inen uçak, dün Türkiye saatiyle 11.20'de Kazanç'ı alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kendisini havalimanına getiren İsveçli ambulans ekibiyle üzerine Türk bayrağı koyarak gurur pozu veren Kazanç "Türk doktorlarına tedavi olmak istiyordum. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki Büyükelçiliğimiz yakından ilgilendi.Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Selin Zülfikar'a, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'a, UID İsveç Başkanı Özer Eken'e ve İsveç sağlık personeline teşekkür ederim" dedi. AAn başkenti Stockholm'de yaşayan Tevfik Kazanç'a (42), bir ay önce böbrek kanseri teşhisi konuldu. Kazanç, tedavisinin Türkiye'de yapılması için Stockholm'daki Türk Büyükelçiliği'ne başvurdu. Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Selin Zülfikar talebi Sağlık Bakanlığı'na iletti. Başkan Erdoğan'ın da devreye girmesiyle Stockholm'e ambulans uçak gönderildi. Havalimanı'na inen uçak, dün Türkiye saatiyle 11.20'de Kazanç'ı alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kendisini havalimanına getiren İsveçli ambulans ekibiyle üzerine Türk bayrağı koyarak gurur pozu veren Kazanç "Türk doktorlarına tedavi olmak istiyordum. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki Büyükelçiliğimiz yakından ilgilendi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Selin Zülfikar'a, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'a, UID İsveç Başkanı Özer Eken'e ve İsveç sağlık personeline teşekkür ederim" dedi. AA