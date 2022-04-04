TCDD Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TCDD Ne İş Yapar, Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Görev ve sorumlulukları oldukça fazla olan TCDD, devlete bağlı resmi bir kurumdur. TCDD altında kollar bulunmaktadır. TCDD devlete bağlı bir kurum olduğundan dolayı çalışanlar memur statüsünde yer almaktadır. Her istasyonda karşımıza çıkan TCDD, 7'den 70'e herkes tarafından bilinir. Ancak açılımı herkes tarafından bilinmemekle beraber bilmeyenlerde büyük bir merak uyandırmaktadır. Bu merak insanları internet sitelerine yöneltmektedir. TCDD yani "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları" kendi internet sitesi üzerinden de yapılan çalışmalarla ilgi bilgilendirmeler yapmaktadır.

TCDD AÇILIMI NEDİR?

Hemen hemen herkes tarafından bilinen ve karşımıza sıklıkla çıkan TCDD, açılımı insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. TCDD, şehirlerarası tren yolculuklarında ve Marmaray istasyonlarında karşımıza çokça çıkmaktadır. TCDD'nin açılımı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları şeklindedir.

TCDD NEDİR?

TCDD, her geçem gün genişleyen ulaşım ağlarıyla bizlere hizmet vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 24 Temmuz 1927 tarihinde demiryolları denetim, bakım ve onarımının yapılması; gerekli ulaştırma işlemlerinin takibi ve analizi yapılması maksadıyla açılmış resmi bir devlet kuruluşudur. Kurulduğundan bugüne, türkülere bile konu olmuş kara tren ile başlayan demiryolu ulaşımı günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber hızlı tren seferleri açılmış bulunmaktadır. Her gün seferler düzenleyen TCDD hızlı tren seferleri Konya-Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul illeri arasında düzenlenmektedir. Bu seferler sayesinde insanlar otobüs vasıtasıyla 12-14 saat süren yolları yaklaşık 5 saate düşürebiliyor. Bu da insanları trenle seyahat etmeye teşvik etmektedir.

TCDD NE İŞ YAPAR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), ülkemizde demiryolu ulaşımını ve demiryolu ticaretini en uygun ve güvenli şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. TCDD, ülkemizdeki demiryolları trafiğini düzenleyip kontrolünü gerçekleştirmek ve gerekli altyapı çalışmalarını sağlamakla sorumludur.

TCDD GÖREVLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlerini birkaç maddede sıralayabiliriz.